La Lego ci ripensa sul petrolio

Il gruppo danese indica la strada per la sostenibilità: non divieti ma innovazione

Contrordine bambini: liberarsi dal petrolio non sarà così facile. Se volete continuare a divertirvi coi Lego, dovrete rassegnarvi a dipendere dal greggio. Lo ha confermato lo stesso gruppo danese, dopo aver investito considerevoli somme in ricerca e sviluppo per realizzare i propri mattoncini con materiali non a base di petrolio. La speranza era quella di sostituire il polimero Abs, oggi utilizzato, col Pet ricavato dalle bottiglie di plastica riciclata. Sembrava una buona idea ma i tecnici si sono dovuti arrendere all’evidenza: il processo per lavorare i rifiuti e trarne le caratteristiche necessarie a garantire la godibilità e la sicurezza dei suoi giochi avrebbe paradossalmente prodotto più emissioni di quelle generate seguendo la prassi tradizionale.