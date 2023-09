Che cosa può imparare l'Italia dalla giusta sveglia rifilata alla Germania dalla Corte dei Conti

Viva viva la Corte dei Conti tedesca. Dal 2020 chi qui scrive si è sentito un cretino tutte le volte che nei podcast si dichiarava incredulo su come nessuno facesse un plissé a di fronte agli annunci del governo germanico di enormi programmi di sussidi diretti e incentivi fiscali pubblici a imprese e famiglie – prima per fronteggiare la pandemia, poi per l’esplosione delle bollette energetiche, poi per accrescere le spese per la difesa e per la transizione green e digitale. Il problema non era la deroga, rilevantissima per ammontare, al divieto di aiuti di Stato alle imprese, che era sospeso e tale resterà anche per il futuro, se ricondotto alle transizioni. Il punto era che queste centinaia di miliardi di interventi pubblici non erano presenti nel bilancio ordinario tedesco, ma classificati in fondi extrabilancio, a cui Eurostat aveva dato il placet che rilevassero per deficit e debito non nell’anno in cui le misure erano varate, ma esclusivamente in quello in cui fossero eventualmente utilizzate davvero e per la sola parte utilizzata pro quota. Da ieri mi sento meno cretino: la Corte dei Conti tedesca – sia pur in un parere non vincolante - ha azzerato la pretesa di continuare nell’artifizio, visto che la legge di bilancio che il rigorosissimo ministro Lindner voleva presentare non correggeva né per il 2023 le cifre reali di deficit – derivanti dalle quote già utilizzate dei diversi fondi – né programmaticamente per il 2024 l’effetto trascinamento sul deficit ulteriormente prevedibile. Il che significa che la bozza di bilancio tedesca per il 2024 sottovaluta almeno un abbondante 2 per cento di deficit in più rispetto a quanto dichiarasse il governo. E tenuto conto del Pil germanico quasi il doppio del nostro, il deficit tedesco era sottostimato di 70 miliardi.

