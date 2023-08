Gli acquisti di auto diesel in Ue superano le elettriche, ma c'è troppa confusione perché qualcuno se ne accorga

Dopo il sorpasso di giugno, a luglio le immatricolazioni di auto elettriche restano inferiori rispetto a quelle a gasolio. Nel complesso il mercato non recupera i volumi prepandemici ma il parco circolante non si riduce

Intorno all’automobile, e sul suo futuro in particolare, c’è grande confusione. Anche le informazioni veicolate dai media non aiutano granché a districarsi. A luglio, ad esempio, nei mercati dell’Unione europea è continuata la ripresa rispetto all’asfittico 2022, tuttavia il recupero del 15,2 per cento segna un rallentamento rispetto a giugno e ai primi sette mesi del 2023 (quando si è registrato più 17,6 per certo).