Arriva il mago dei dati. Andrea Pignataro, il Bloomberg italiano

Lo hanno etichettato come il Bloomberg italiano, ma forse bisognerebbe chiamarlo il Mago dei dati, Data Wizard nella sua seconda lingua. Matematico e finanziere, bolognese e londinese, si è protetto con una fitta cortina di privacy, non frequenta salotti, non va alle feste, non risponde agli inviti per gli italiani famosi all’estero, non si fa fotografare anche se ha un volto fotogenico, lavora nella City da oltre vent’anni, lì ha costruito una delle più dinamiche imprese dell’èra digitale con 12 mila dipendenti e un fatturato stimato di oltre tre miliardi di euro. E’ uno degli expat, gli espatriati, italiani di maggior successo sulle sponde del Tamigi, ma la sua residenza è in Svizzera a St. Moritz (come Carlo De Benedetti), le casseforti di famiglia (Bessel e Itt) sono in Lussemburgo (anche le sue), il quartier generale della capogruppo Ion è a Dublino. Fra le cose note della sua vita privata ci sono la passione per la vela, le vacanze nell’isola della Maddalena, l’aereo personale. Più lo sfizio di un investimento immobiliare a Canouan, un’isola dei Caraibi che fa parte dello Stato di Saint Vincent e Grenadine, con la speranza di farla diventare un rifugio per miliardari. Aveva già investito circa 4,6 miliardi di euro nel paese natio dove ha comprato in particolare Cerved e Cedacri, due delle più note aziende specializzate in gestione dei dati e servizi bancari, diventate veri collettori di crediti in sofferenza; adesso impiega un altro miliardo e 350 milioni di euro per Prelios, già Pirelli Real Estate, presieduto da Fabrizio Palenzona. Possiede il 9,8 per cento della Illimity, la banca di Corrado Passera, e il 2 per cento del Montepaschi, è entrato con il 9,9 per cento nel Fondo strategico italiano guidato da Maurizio Tamagnini, nella Cassa di Volterra, nella Macron, azienda bolognese di abbigliamento sportivo (sponsorizza anche la Lazio). Ma guai a sventolare bandierine, niente nostalgia dei campanili di casa. “Noi investiamo in settori e aziende che conosciamo, in paesi aperti agli investimenti esteri”, precisa. A buon intenditore… Del resto, l’Italia gli ha dato le basi, però il suo edificio l’ha costruito nel mondo anglo-americano e nella City.

