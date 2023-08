Quanto è comodo mettere a carico dello stato i costi del lavoro

Nel dibattito su come aumentare i redditi dei lavoratori, una quota anche consistente della politica e delle parti sociali, sindacati in testa e pure Confindustria, sono passati dal loro ruolo di contrattazione a quello di pressione sui governi per “mettere più soldi in busta paga”, ovviamente saccheggiando le finanze pubbliche

Nel dibattito sul costo del lavoro, una quota anche consistente della politica e delle parti sociali, sindacati in testa e pure Confindustria, sono passati dal loro ruolo di contrattazione a quello di pressione sui governi per “mettere più soldi in busta paga” invocando più che i rinnovi contrattuali, la riduzione del cuneo fiscale. Il primo risultato lo hanno ottenuto con il bonus Renzi da 80 euro al mese, che dal 2021 è diventato Tir (Trattamento integrativo dei redditi) e che vale 100 euro al mese per redditi fino a 28 mila euro annui; poca roba per quelli fino a 40 mila. E’ stato poi il turno della “paghetta di stato”, l’Auuf, l’assegno unico universale per i figli fino a 21 anni, introdotto il primo marzo 2022 e che vale altri 189,2 euro al mese oltre a una serie di maggiorazioni per ogni figlio e per redditi Isee inferiori o uguali a 16.215 euro; praticamente la stragrande maggioranza dei lavoratori.