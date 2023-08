La brutta frenata del pil non ferma l'occupazione, che continua a crescere

Dopo la doccia gelata dei dati sul pil nel secondo trimestre (-0,3 per cento), arrivano buone notizie dal mercato del lavoro. Secondo la rilevazione dell’Istat, a giugno si è registrato un aumento degli occupati insieme a una riduzione dei disoccupati e degli inattivi. L’occupazione cresce dello 0,3 per cento (+82 mila unità), portando il tasso a un nuovo livello record: 61,5 per cento. A livello congiunturale si registra un aumento dei dipendenti a tempo indeterminato (+70 mila unità) e dei dipendenti con contratto a termine (+26 mila), a fronte di un leggero calo degli autonomi (-14 mila). Rispetto a giugno 2022, in un anno si sono registrati 385 mila occupati in più, con un aumento che riguarda uomini, donne e tutte le classi d’età (a eccezione dei 35-49enni per effetto della dinamica demografica negativa). Rispetto a maggio 2023, diminuiscono anche i disoccupati (-44 mila) in tutte le fasce demografiche e gli inattivi (-43 mila). Nonostante il calo del pil, anche nel secondo trimestre si è registrata la stessa dinamica con 147 mila occupati in più.

