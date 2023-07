Chi è Francesco Milleri, il manager che Del Vecchio ha voluto a capo del suo impero

Se fossero ancora vivi, Adolf Berle e Gardiner Means, gli studiosi americani che teorizzarono nel secolo scorso la separazione tra azionisti e manager, direbbero che la loro profezia s’è avverata anche in un luogo e in un’impresa apparentemente improbabili, cioè in Italia e nella Luxottica. Se fosse ancora tra noi Bruno Visentini, gran borghese, giurista, senatore repubblicano presidente della Olivetti nell’èra della decadenza di Ivrea, tuonerebbe contro “l’azienda di nessuno” per ribadire che solo là dove c’è “la presenza virile” dell’imprenditore gli affari fioriscono e non sfioriscono. Fatto sta che oggi in una delle famiglie più ricche d’Italia e in una delle aziende più conosciute e apprezzate, si sta compiendo l’ultimo confronto tra quelli che posseggono la proprietà e chi la mette a frutto. Loro sono i Del Vecchio, lui è Francesco Milleri il quale, dopo la morte del suo mentore Leonardo, è il capo e la guida di un colosso da 80 miliardi di euro tra il 32,2 per cento di Essilor Luxottica che da solo vale in borsa circa 26 miliardi, il 19,4 per cento della Mediobanca, il 10 per cento almeno delle Assicurazioni Generali, yacht, ville, immobili della società Convivio (un vasto patrimonio tra Milano, Roma e Montecarlo dove Del Vecchio amava risiedere quando non viaggiava tra lo storico quartier generale di Agordo e mezzo mondo). Il manager gioca tre partite diverse, ma strettamente intrecciate. La prima in Francia con Essilor la società produttrice di lenti maritata con Luxottica che produce e commercializza montature con i marchi più diversi e rinomati (si pensi al mitico Ray Ban che ha protetto gli occhi del secolo americano). La seconda è puramente finanziaria, un risiko tutto italiano che coinvolge Mediobanca e Assicurazioni Generali, dove Delfin può salire ormai fino al 20 per cento. Infine il terzo power game, quello con la famiglia.

