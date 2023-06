La lezione americana di Visco per uscire dalle crisi delle banche minori

Le recenti crisi bancarie americane insegnano all’Europa due cose. La prima è che i rischi per la stabilità finanziaria possono arrivare anche da realtà di medio-piccole dimensioni. La seconda è che per affrontare le crisi occorrono adeguati strumenti in modo da minimizzare le ricadute sui depositi non protetti. La “lezione” americana è stata evocata dal governatore della Banca d’Italia, Ignazio Visco, quando, nelle considerazioni finali, ha ricordato che negli Usa dal 1980 a oggi la Federal deposit insurance corporation ha gestito “senza traumi” il dissesto di oltre 3.500 banche. Non è la prima volta che Visco (l’ha già fatto nell’audizione davanti alla commissione Finanze della Camera di qualche mese fa) sottolinea la capacità di gestione delle crisi bancarie negli Stati Uniti dove pure la vigilanza sulle banche piccole e medie è stata carente rispetto all’Europa che si è data regole più severe per tutti.

