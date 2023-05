L'Italia è un paese solo a metà per giovani. Lo studio Confartigianato

L’Italia è un paese a diverse velocità per le condizioni favorevoli al lavoro e alla voglia di fare impresa dei giovani. A disegnare la mappa delle regioni e delle province “amiche” delle nuove generazioni è il rapporto di Confartigianato che contiene l’Indice dei territori youth-friendly per impresa e lavoro e che è stato presentato alla Convention annuale dei Giovani imprenditori di Confartigianato svoltasi ieri a Roma. Ne esce una classifica che vede la Lombardia in testa alle regioni che offrono alle nuove generazioni l’habitat migliore per lavorare e mettersi in proprio. Seguono, a breve distanza, Piemonte, Veneto, Emilia-Romagna e Trentino Alto Adige. Più si scende a sud, più le cose peggiorano. La “maglia nera” per l’ambiente meno ospitale per i giovani tocca al Molise, insieme a Sardegna, Calabria, Sicilia e Basilicata.

