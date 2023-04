Una banca pubblica per le Pmi, per una nuova finanza d'impresa

Per aiutare davvero le piccole e medie imprese, come dice di voler fare la premier Meloni, c'è bisogno di un adeguato flusso di risorse mirato alla creazione di valore produttivo e benessere diffuso

Nel suo intervento all’inaugurazione del Salone del mobile, lo scorso 18 aprile, il presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha richiamato uno degli aspetti cruciali per sostenere il rilancio del made in Italy, vale a dire “strumenti finanziari per far crescere le piccole e medie imprese”. Lo ha indicato come uno dei tre pilastri, insieme alla lotta a contraffazione e concorrenza sleale da un lato e alla formazione e alle competenze dall’altro, di una prossima iniziativa del governo per valorizzare l’eccellenza italiana.