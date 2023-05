Ascoltare i mercati. E farlo presto

I continui duelli con i macronisti di Francia, il braccio di ferro con Bruxelles sul Mes e sul Patto di stabilità, la farina di grilli e la carne “sintetica”, i balneari e gli ambulanti, i bonus e/o la flat tax, di tutte le polemiche che hanno riempito giornali e tv in questi sei mesi, cosa resta? Una sola cosa fondamentale: il giudizio dei mercati influenzato dalle principali società di rating, Standard & Poor’s, Moody’s e Fitch, le tre parche che possono tagliare il filo che tiene a galla un paese. A loro ci si rivolge per capire se vale la pena comprare un titolo di stato e a che prezzo. A deciderlo non sono satolli banchieri in panciotto e sigaro avana, come nelle caricature di George Grosz, ma milioni di risparmiatori che vogliono mettere a frutto i loro guadagni: le vedove scozzesi, i coltivatori della Baviera, i pensionati italiani. Le agenzie si basano su indicatori nient’affatto cervellotici: la crescita, il debito, la stabilità politica e oggi, soprattutto per l’Italia, l’attuazione del Pnrr.

