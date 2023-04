Il conto scoperto della Cgil sul Def

Landini attacca il Documento di economia e finanza e presenta la sua lunga lista della spesa: cuneo fiscale, smantellamento della legge Fornero, più fondi per sanità e istruzione, rinnovo dei contratti pubblici. Ma chi paga?

La Cgil ha illustrato le sue critiche al Def, approfittando del palcoscenico istituzionale dell’audizione di fronte ai membri delle commissioni Bilancio di Camera e Senato. O, per meglio dire, il sindacato guidato da Maurizio Landini ha presentato la lista della spesa. La principale – e unica – contestazione è infatti che l’esecutivo non mette abbastanza soldi a disposizione del paese. L’interpretazione della situazione economica è puramente keynesiana: poiché il barometro dei mercati internazionali segna, se non proprio cattivo tempo, bonaccia, allora “il problema risiede nella domanda”.