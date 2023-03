Dove deve correre di più il Pnrr? Spazio e non solo. Un report

Vietato fallire: dalla capacità di dare attuazione al piano dipendono molte possibilità di crescita economica ed occupazionale dell'Italia. Ma è anche in gioco la nostra credibilità nell’Ue. Ecco l'avanzamento delle riforme e dei progetti di investimento alla luce delle prossime scadenze

"Occupatevi del Pnrr", così il Commissario Gentiloni ha voluto richiamare alcuni giorni fa il governo sulla necessità di porre più attenzione al raggiungimento degli obiettivi e dei traguardi intermedi e sull’efficacia della spesa del Pnrr. E’ bene ricordare un paio di cose. che l’Italia sarà in grado di esprimere (da solo il Pnrr vale 2 punti percentuali di crescita annuale nei prossimi 4 anni). Ma è anche in gioco la nostra credibilità nell’Ue (il cui termometro è il nostro temutissimo spread) e la connessa possibilità che nuovi piani di crescita possano trovare ulteriore supporto dalle risorse europee, a cominciare ad esempio dalla proposta di fondo sovrano per il finanziamento degli interventi di politica industriale.