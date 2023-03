L'effetto sulla Fed dei dati non allarmanti dell'inflazione americana

Il rincaro dei prezzi è ancora troppo alto, nonostante tutti chiedano alla Federal Reserve di rinviare l'aumento dei tassi. Dall'altra parte, Christine Lagarde, non ha dubbi in merito

Le borse tirano un sospiro di sollievo e si sono riprese ieri quel che avevano perso lunedì. Ma Jay Powell ha un bel grattacapo. Il presidente della Federal Reserve deve aprire il paracadute bancario, tutti gli stanno con il fiato sul collo perché rinvii l’aumento dei tassi la prossima settimana, però l’inflazione resta sempre troppo alta. I prezzi al consumo in febbraio sono saliti del 6 per cento su base annua, il dato, comunicato ieri dal Bureau of Labor Statistics, conferma le attese degli analisti, ed è ai minimi dal settembre 2021.