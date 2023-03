Dal Rdc alla Mia, pregi e limiti della riforma Calderone

Non sappiamo se le indiscrezioni sulla Misura per l’inclusione attiva (Mia) che sostituirà il Reddito di cittadinanza (Rdc) saranno confermate (a partire dal nome), ma possono essere utili per capire in quale misura il governo stia tenendo conto dei problemi che il Rdc ha manifestato: molti stranieri sono esclusi a causa dei 10 anni di residenza richiesti; penalizza le famiglie numerose; non tiene conto delle differenze geografiche nel costo della vita; disincentiva il lavoro e non è ben integrato con le politiche attive. Gli anni di residenza per ottenere il sussidio scenderebbero da 10 a 5, una scelta obbligata dalla procedura d’infrazione della Commissione Europea, e non è detto che basti.

