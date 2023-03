Gli scogli del governo Meloni: Reddito di cittadinanza e delega fiscale

I tavoli delle istituzioni che lavorano su Rdc e fisco stanno diffondendo le bozze delle modifiche. Ma per trasformarle in riforme serve più concretezza e meno propaganda

I sindacati, con qualche ragione, chiedono un tavolo per discutere delle modifiche al Reddito di cittadinanza. Beppe Grillo, con le sue ragioni un po’ più opportunistiche, approfitta di chi vuole abolire l’abolizione della povertà per tornare a strappare clic e titoli. Una cosa è certa, ha funzionato la mossa di chi, dall’interno del ministero del Lavoro, ha diffuso la bozza di riforma. Una scossa serviva per fare in modo che per la scadenza fissata al mese di settembre la revisione del nostro principale sussidio assistenziale possa diventare legge.