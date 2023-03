Cosa non va nel nuovo Patto di stabilità europeo. Spunti per una posizione italiana

I ministri dell’Economia dell’Unione europea hanno recentemente avviato la discussione sulla riforma del Patto di stabilità e crescita sulla base di una proposta elaborata dalla Commissione europea nel novembre scorso. Si tratta di un documento complesso, ricco di aspetti tecnici che rischiano di mettere in secondo piano la vera portata del cambiamento. Non è un caso che la gran parte dei commenti si sia concentrata sui dettagli. Le implicazioni politiche vengono, invece, spesso sottovalutate, in particolare, nel dibattito interno. Eppure, il principale destinatario della riforma è proprio l’Italia, l’economia con il debito pubblico in rapporto al pil più elevato dopo quello greco. Le nuove regole rafforzano il vincolo esterno. Ma non per tutti. I limiti più stringenti sono imposti principalmente ai maggiori debitori – quindi noi – in un contesto in cui la Commissione europea acquisisce nuovi poteri sulla cui legittimazione democratica è lecito esprimere più di un dubbio. È essenziale che ci sia piena consapevolezza delle conseguenze, non solo economiche, di un simile cambiamento. Il rischio è quello di approvare la proposta ed accorgersi – successivamente – che essa comporta un restringimento dei margini di azione del governo e del Parlamento. Un errore in questo senso è già stato commesso nel 2012, in occasione dell’ultima revisione del Patto. L’Italia accettò le norme modificate (tra cui limiti di bilancio più stringenti nell’ambito del Fiscal Compact) senza avere ben analizzato la capacità del paese di rispettarne gli impegni. E, soprattutto, senza una valutazione degli impatti dal punto di vista dei rapporti con le istituzioni comunitarie: non c’è da sorprendersi se, negli anni successivi, aumentarono le tensioni e le reazioni populiste antieuropee.

