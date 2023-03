Ecco perché Tim vuole evitare a tutti i costi le nozze con Kkr

E’ durato un giorno, in borsa, l’ottimismo della volontà, poi è tornato il pessimismo della ragione. La telenovela va avanti dal 2006, dall’ormai mitico piano Rovati sullo scorporo della rete (allora di rame), adesso ci sono due offerte, una del fondo KKR e l’altra della Cassa depositi e prestiti. Il consiglio di amministrazione della Tim giovedì 15 dovrebbe dire la sua, ma le variabili sono ancora molte. I vertici dell’ex monopolista stanno facendo i conti, esaminano le condizioni e invitano alla massima cautela. Le differenze maggiori non stanno nel prezzo, attorno ai 18 miliardi di euro dei quali dieci in contanti, ma nel contenuto industriale.

