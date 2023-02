L'autobus di stato è senza benzina

Fu Sergio Marchionne nel 2012 a chiudere l’Irisbus di Flumeri, in Irpinia, “perché non ha mai guadagnato una lira nella sua storia”. La politica non volle chiudere lo stabilimento, promettendo di rilanciare la produzione di autobus. Il governo Renzi trovò un nuovo investitore che poco dopo vendette alla turca Karsan che delocalizzò la produzione. Finché nel 2018 Di Maio fece subentrare Invitalia con un investimento di 30 milioni, più 20 regionali. Dove pensava di non riuscire Marchionne avrebbe dovuto riuscire Arcuri. L’anno dopo il ministro Patuanelli ridimensionò la quota turca annunciando l’uscita dal tavolo di crisi, e premettendo che entro il 2021 tutta la produzione sarebbe rientrata in Italia. Parliamo di 450 lavoratori tra Avellino e la ex BredaMenarinibus di Bologna, ora uniti nella Industria Italiana Autobus (Iia), maggioranza Invitalia. La promessa è che si sarebbe affiancato un investitore privato e che la presenza pubblica sarebbe presto stata sostituita. Cosa che, come in ogni azienda in cui interviene l’agenzia statale per lo sviluppo, poi non accade mai. E così c’è un’impresa in mano pubblica che produce per enti pubblici in un settore strategico per il futuro dell’Italia, ma che si trova in una gravissima crisi.

