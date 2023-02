La storia di Gino Cocchi, che a 70 anni si è inventato una start up di successo

In pensione dal 2010, ex ad di una grande azienda, ha dato vita a una nuova società con personale in larga parte under 35. Che nemmeno il Covid è riuscito a fermare

Questa è una storia dedicata a tutti coloro che dicono che l’Italia è un paese finito, che da questa crisi non se ne esce, che per i nostri giovani c’è speranza solo se vanno all’estero, che non vedo l’ora di andare in pensione eccetera eccetera eccetera. Questa è la storia di Gino Cocchi, nato a Bologna l’11 settembre del 1940, perito industriale. Nel 2010 è andato appunto in pensione, e supponiamo un’ottima pensione, visto che aveva lavorato fino a 70 anni come amministratore delegato di una grande azienda. E però, invece di godersi tanta e tale pensione, ha creato una sua start up, che è diventata un gruppo in cui oggi lavorano cinquecento persone, che diventeranno cinquecentocinquanta l’anno prossimo, e che per tre quarti sono ingegneri, e che per la metà hanno meno di 35 anni, e che vengono da ventinove nazionalità diverse: a proposito di assunzioni di giovani e di integrazione.