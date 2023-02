Il prossimo test sul populismo energetico del governo è a Manfredonia

Nel prossimo Consiglio dei ministri il governo discuterà del progetto Energas per un deposito di Gpl a Manfredonia, in provincia di Foggia. Si tratta di un investimento da 80 milioni di euro, presentato nel 1996. Venticinque anni di iter burocratico per ottenere tutti i pareri tecnici favorevoli, e superare tutti i ricorsi al Tar, Consiglio di stato e Commissione europea. Quello che manca, ancora, è la volontà politica. E non agevola il fatto che deve essere realizzato proprio nella regione del “no” alle trivelle, al rigassificatore e al Tap.

