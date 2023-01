Le imprese cercano senza fortuna laureati specializzati. Il rapporto di Unioncamere

Solo il 53 per cento di chi ha una laurea ha firmato un contratto nel 2022. Mentre la formazione dei diplomati viene lasciata alle aziende. Per non assecondare l'impoverimento del lavoro, aprire gli occhi sulla domanda

Il mercato, anche quando non funziona, almeno trasmette segnali, accende spie. Succede anche con il mercato del lavoro nella specifica situazione italiana. Della sua inefficienza sono investiti in tanti, forse in troppi, dalla scuola al governo, dalle imprese ai sindacati. Più volte all’anno Unioncamere e Anpal ce ne danno il quadro aggiornato e in ogni occasione c’è da sconfortarsi. Soprattutto di fronte al grande sforzo che viene fatto per mandare comunque avanti un paese a forte vocazione industriale e impegnato su vari fronti di transizione tecnologica.