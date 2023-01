Altro che bonus a pioggia. Per contenere l'inflazione meglio puntare su interventi mirati

Come arginare gli effetti dell’inflazione? Più bonus sociali, meno voucher e acrobazie sui prezzi della benzina. È il risultato dell’analisi tracciata dal Centre for economic policy research (Cepr), prendendo in considerazione il nostro paese nel 2022. Il paper, pubblicato questa settimana su Vox Eu, porta la firma di un team di ricercatori della Banca d’Italia – Nicola Curci, Marco Savegnago, Giordano Zevi, Roberta Zizza. Ed evidenzia come le varie contromisure applicate dal governo (più Draghi che Meloni, periodo in esame alla mano) abbiano avuto un impatto diverso e non sempre efficiente sui redditi delle famiglie. Il punto di partenza è la congiuntura economica eccezionale in corso. Nell’anno appena concluso, l’aumento medio dell’inflazione in Italia (fonte Istat) è stato dell’8,1 per cento, con picchi dell’11,8 nel mese di novembre: si tratta del dato più alto dal 1985.

