Cinque buoni motivi (secondo Bruegel) per la crescita europea

La buona notizia è che l’economia sta migliorando e non peggiorando com’era previsto. Ma nei termini in cui ne ha parlato ieri al forum di Davos la presidente della Bce, Christine Lagarde, e cioè come presupposto su cui fondare il proseguimento della linea dura sui tassi d’interesse, ha praticamente provocato un crollo delle Borse europee. “Manterremo la rotta fino a quando non ci saremo spostati in territorio restrittivo per un periodo sufficientemente lungo da poter riportare l’inflazione al 2 per cento in modo tempestivo”, ha detto Lagarde con toni più che mai da falco. Apriti cielo sui mercati: il Ftse Mib ha perso l’1,7 per cento interrompendo il buon andamento da inizio anno.

