Dall'inflazione alla crescita. Il Forum economico di Davos dà una grande lezione ai gufi

Per la recessione ci sono antidoti, l’economia mondiale è più solida del previsto e anche per l’Italia c’è qualche buona notizia: può ancora trarre vantaggio dal trascinamento della eccezionale crescita del 2022. Le incognite restano la Cina e la guerra in Ucraina

A Davos sono ottimisti, lo dice il Financial Times e a noi può solo far piacere. Non siamo soli, niente più profeti di sventura sotto la montagna incantata. “C’è ancora vita nel capitalismo”, ironizza Martin Wolf, globalista non pentito che analizza il nuovo modo in cui si sta riorganizzando il mercato mondiale, compresi i rischi di una divisione in aree economiche chiuse e in competizione tra loro, cedendo alla tentazione della “somma zero”, una iattura secondo l’Economist che vi ha dedicato la storia di copertina.