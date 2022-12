Pechino riapre ma non pare affatto pronta, e gli investitori s'allarmano

La Cina disorienta gli investitori. Eccetto quella di Hong Kong, ieri le Borse asiatiche hanno reagito male di fronte alla decisione delle autorità di Pechino di riaprire le frontiere a gennaio. La notizia è di per sé positiva ma è stata annunciata mentre il paese è in preda a un’ondata di Covid senza precedenti, con ospedali al collasso. Questo fa presagire che la ripresa economica è ancora lontana nonostante il passo indietro sulle restrizioni normative che nell’ultimo anno e mezzo hanno soffocato interi settori dell’economia. Così c’è chi guarda alla Cina come un potenziale fattore destabilizzante per i mercati globali, forse anche più della guerra russo-ucraina.

