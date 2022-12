Il lato onirico del piano della Cisl per mobilitare la liquidità ferma degli italiani

Investire nell'economia del paese con i risparmi dei privati, i quali però non sono sottratti a usi produttivi. Un'altra proposta che vuole "canalizzare" le finanze, ma che non sa sanare i problemi strutturali

Il nostro paese ha una ricca tradizione di idee geniali per “mobilitare” i risparmi degli italiani o per ridurre il peso dell’indebitamento con un magico tratto di penna. È il filone che ho soprannominato di “ingegneria finanziaria per disperati”, e che dalla crisi del debito sovrano in avanti ha visto molti nostri illustri e meno illustri connazionali esercitarsi in questa disciplina, collocata tra il creativo e l’onirico.