Un libro da studiare per capire a cosa attingeranno i nostalgici di Piketty

C’è un libro che i sinistrati barcollanti, per via del Qatar gate, dovrebbero provare a leggere, un po’ per ritrovare se stessi, un po’ per avere qualche argomento solido contro l’ordoliberismo (sì, ancora lui). Il libro non è facile e richiede impegno (tanto), ma ne vale la pena. E può far bene leggerlo anche a chi si lascia andare nelle granitiche certezze del neoliberismo (sì, ancora lui) mentre coltivare il dubbio è sempre salutare. L’editorialista del Financial Times Martin Wolf, d’altra parte, l’ha messo tra i migliori dieci libri di economia del 2022. Thomas Piketty ha twittato: “Da leggere”. Perché il capitalismo non se la passa così bene e a forza di pigri rattoppi rischia di sgretolarsi e condurci in selve (democraticamente) oscure. È uno scenario che conviene evitare, meglio provare a migliorarlo il capitalismo. Anche se il libro vorrebbe più abbatterlo il capitalismo. E questo – sì – è almeno un po’ vintage.