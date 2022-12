Belli flessibili e trasformisti il giusto: ragioni del quasi boom economico italiano

Se ascoltate radio e tv, se vi inoltrate nelle voci lamentose dei social, l’Italia è sempre più un paese allo stremo, presa a tenaglia tra povertà crescente e diseguaglianze esplose, con una economia improduttiva e male amministrata, costretta in una teoria lunga di truffe e evasioni fiscali, con una prevalenza di lavoratori poveri, un dissennato malfunzionamento dei servizi, una serie di crisi industriali e manifatturiere senza sbocco, la permanente minaccia di un lungo ciclo di declino. Poi ci sono i numeri, da sempre abbastanza rilevanti, sebbene non siano tutto, per giudicare lo stato di un paese. Tre articoli non facili, ma rivelatori, negli ultimi tre giorni cambiano radicalmente il quadro d’insieme. Scemenze e piagnistei, corrività catastrofiste, ideologismi non cifrabili, lacrime di coccodrillo, tutto viene sistemato a dovere con una notizia, diciamo così, anticipata in questo giornale da una lunga serie di analisi e pronunciamenti ottimistici, follemente e arditamente ottimistici, del direttore di questo fogliuzzo, che all’ottimismo dedica perfino una festa annuale mobile tra Venezia e Firenze.

