Un paese da 10,9 e lode. La rivincita del modello italiano

L’idea che l’Italia sia ancora il paese che cresce economicamente meno di tutti, che sia l’eterno “fanalino di coda”, è un cliché duro a morire. Nemmeno di fronte ad un aumento del pil nazionale che nel biennio 2021-2022 supererà sicuramente il 10 per cento, i detrattori dell’Italia e i pessimisti a oltranza sono disposti a ricredersi. Eppure, i numeri parlano chiaro. Dopo le progressioni congiunturali dello 0,1 per cento nel primo trimestre, dell’1,1 per cento nel secondo e ancora dello 0,5 per cento nel terzo (quest’ultima variazione confermata anche dalla seconda stima Istat del 30 novembre), l’Italia ha già accumulato una crescita acquisita per il 2022 del 3,9 per cento. Questo, cioè, sarebbe l’aumento finale del pil nel 2022 anche se il quarto trimestre dovesse avere un andamento “piatto”. In tal caso, considerato l’incremento del 6,7 per cento già messo a segno nel 2021 sul 2020, l’Italia crescerebbe nel biennio 2021-2022 complessivamente del 10,9 per cento. Una performance “da lode” a tutti gli effetti, di 0,9 punti percentuali oltre il fatidico “10”.

