I dati Istat e l'indice Gini dimostrano che Draghi ha fatto buone cose sulla povertà

L'istituto di statistica, nel suo report “redistribuzione del reddito in Italia”, certifica che le misure adottate dall'ex premier hanno significativamente e volontariamente operato contro le disuguaglianze. Appunti per Meloni, verso l'abolizione del Rdc

Meno male che c’è la statistica ufficiale. Perché altrimenti il dibattito italiano sulla disuguaglianza non disporrebbe nella propria cassetta degli attrezzi di una bussola e sarebbe monopolizzato dalla frenetica ricerca di un posizionamento politico-culturale (magari in prossimità del congresso del Pd), piuttosto che da una ricognizione attenta degli strumenti scaricati a terra e dei loro risultati (che in questa materia restano per definizione parziali).