Un mega sciopero da Starbucks manda all'aria il Red cup day

Dal 2 di novembre gli Starbucks d’America hanno iniziato a decorare i loro interni con fiocchi di neve, alberi e babbi natale, e a cambiare il colore dei loro bicchieri di carta, dall’arancione al rosso. Il giorno più atteso del sempre più lungo periodo natalizio è, per la catena di caffetterie nata a Seattle, il 17 novembre, il Red cup day, giorno in cui i clienti possono avere gratis una tazza riusabile con il loro ordine a tema “vacanze di Natale” (in anni recenti è stato scelto di limitare l’uso della parola Natale per non offendere le altre religioni). Ci si aspettavano lunghe code per avere la tazza che da cinque anni è diventata un oggetto da collezione, ma proprio giovedì in un centinaio di caffetterie oltre 2.000 dipendenti hanno deciso di scioperare per mandare un segnale al ceo e fondatore, Howard Schultz. I dipendenti si lamentano della paga mantenuta ai livelli standard in un giorno così impegnativo e della mancanza di risposte nelle negoziazioni per sindacalizzarsi.

