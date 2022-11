Sì, libertà significa anche licenziare

I licenziamenti di Meta, Twitter e Amazon sono dolorosi ma non sono uno scandalo

Negli Stati Uniti si licenzia e si assume. Negli ultimi mesi il saldo tra licenziamenti e nuove assunzioni ha mostrato comunque un andamento positivo, con una spiccata dinamicità del mercato del lavoro. Ora colpisce la notizia riportata due giorni fa dal New York Times, secondo il quale Amazon starebbe per fronteggiare il più grande taglio del personale della sua storia, con 10 mila persone pronte a essere mandate via.