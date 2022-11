Zuckerberg ha licenziato 11 mila dipendenti in un colpo, come un Musk qualsiasi. Uscire dai social Meta è da liberal e combattente digitale? Esiste un Mastodont?

Vorrei tanto uscire da Meta, questo intruglio digitale che nessuno ha ancora capito se sia un nuovo social o un nuovo modo per tenere i rompicoglioni lontani dalla vita reale. Anyway vorrei tanto uscire da Meta, ora che il super nerd che mai riuscì a diventare icona liberal, Mark Zuckerberg, s’è svelato un padrone delle ferriere qualsiasi, come direbbe il Gramellini, e ha licenziato su due piedi undicimila dipendenti. Di Meta, il famoso sogno del mondo nuovo. Per lettera, come quel trumpiano di Musk con la manodopera di Twitter. Dicendo “dobbiamo essere più snelli”, che una cosa così nemmeno Musk. Vorrei tanto uscire da Meta, da qualche parte ci sarà un Mastodon in cui si può pure abitare, no? Almeno per non essere da meno di tutti quei democratici, anzi liberal, del digitale che hanno lasciato Twitter (o annunciato di farlo: poi finisce sempre come con Paola Turci che andava all’estero se vinceva Meloni) e poter dire anche io che con quelli che licenziano a undicimila alla volta non ci sto. Vorrei. Solo che poi io dentro a Meta non so mai stato, e nemmeno su Facebook. Che disdetta, speriamo se ne vadano almeno gli antifà. Che invece stanno là.