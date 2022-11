Criptocrisi senza contagio

Gli effetti del collasso della piattaforma Ftx si diffonderanno nel mondo delle criptovalute, ma non nei mercati finanziari tradizionali e sull’economia globale. In pratica, non ci sarà una nuova Lehman Brothers (paragone troppo spesso evocato a sproposito) e se proprio si verificherà un contagio a catena come quello generato dalla ex banca d’affari americana resterà circoscritto all’ecosistema delle valute digitali. È quanto, in sintesi, afferma un’analisi di S&P, che trova conferma nell’ordinaria volatilità che ha caratterizzato la seduta di ieri dei mercati finanziari dopo che a cavallo del weekend è emersa la bancarotta da 8 miliardi di uno dei principali sistemi di scambio al mondo fondato da Sam Bankman-Fried, l’enfant prodige californiano amico dei democratici.

