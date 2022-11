Riformare la Pubblica amministrazione serve al Pnrr. Uno studio della Cattolica

Mentre il governo avvia una ricognizione sui fondi europei inutilizzati per verificare se si possono trasferire sul caro energia e mentre si comincia a parlare apertamente di Pnrr “fuori tempo”, il tema della riforma della Pubblica amministrazione, fondamentale per la realizzazione del Piano di ripresa e resilienza, sembra scomparso dal radar dell’esecutivo. Ma non dal dibattito pubblico. L’Università Cattolica di Milano ci ricorda – in uno studio sulla “Buona amministrazione” realizzato da Barbara Boschetti e Benedetta Celati – come il Recovery plan europeo consideri la riforma “un investimento nel futuro del paese” e come la maggioranza dei cittadini, in base a un sondaggio Ipsos-Istituto Tonioli, mostri fiducia (77 per cento del totale) nella possibilità che questa venga effettivamente attuata. Per la verità, lo stesso sondaggio dice anche che il 50 per cento degli intervistati non conosce le riforme contenute nel Pnrr. In soldoni, esiste la consapevolezza che occorrono delle azioni per mettere regioni e comuni nelle condizioni di utilizzare nei tempi previsti i circa 200 miliardi del Pnrr – il più grande e massiccio piano finanziario dal dopoguerra – ma metà della popolazione ignora nel concreto di cosa si tratti.

