Quale pubblica amministrazione ha in mente Giorgia Meloni?

Le dichiarazioni programmatiche presentate da Giorgia Meloni alle Camere, per ottenerne la fiducia, sono state discusse per quanto concerne gli obiettivi enunciati e alcuni aspetti simbolici. Non sono state analizzate, invece, per quel che dicono – o non dicono – in rapporto ai mezzi necessari per conseguire quegli obiettivi, come la capacità di decisione e di azione delle Pubbliche amministrazioni. A esse sono dedicati pochissimi cenni. Così, nel fare riferimento alle richieste provenienti dalle imprese, si afferma la necessità della “strutturale semplificazione e deregolamentazione dei procedimenti amministrativi”. Se il problema di fondo è semplicemente “l’eccesso normativo, burocratico e regolamentare”, non sorprende che la soluzione consista nell’avere “meno regole”. Purtroppo, però, non esistono soluzioni semplici per problemi complessi: da Reagan in poi si è compreso che la deregulation non basta, perché vari procedimenti devono essere ridisegnati, e che lo svolgimento di molti altri – in Italia più che altrove – è ostacolato da altri difetti, come l’inadeguato utilizzo dell’informatica.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE