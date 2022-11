Tra profezie terrificanti e accuse all'occidente, c'è ben poco da salvare nella Cop27

In “di tutto di più” potrebbe sintetizzarsi il gran vociare nelle sale della Cop27 che si sta svolgendo a Sharm el Sheikh. E mancano ancora otto giorni alla sua fine. Alcuni gruppi comunque si stanno mettendo in mostra. In primis, i paesi del sud che sembrano aver perso la pazienza attaccando in modo sempre più duro quelli del nord, stanchi delle loro false promesse. Al centro di queste proteste vi è l’intera Africa – dove si tiene la Cop – scarsamente disponibile per altro ad allentare la sua crescita rinunciando alle fonti fossili, di cui è gran produttrice. “Gli africani non devono pagare per i crimini che non hanno commesso”, ha detto il presidente Touadèra della Repubblica Centrafricana, mentre Mohammed Adow, direttore di Power Shift Africa, ha accusato la Germania di “energy colonialism” per avere utilizzato la sua terra come “Gas station” per ricercare gas anziché sviluppare le rinnovabili.

