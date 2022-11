La COP27 parta da un assunto: finora abbiamo fallito su tutto

L’ennesimo incontro, siamo arrivati alla COP27, questa volta in Egitto, dovrà prendere atto di un fallimento. Non solo rispetto agli obiettivi, i vari target di riduzione che ci si era prefissati, ma anche rispetto all’andamento reale delle emissioni totali che continuano a crescere nel mondo. Questo è l’unico dato che interessa, il resto sono chiacchiere e distintivi. L’effetto serra è un fenomeno che ha senso analizzare solo a livello globale. Poco importa, per capirci, se un paese riduce le sue emissioni se poi un altro le aumenta in misura maggiore. Quel che conta per i suoi effetti sul clima è il totale mondiale. Che è in continuo aumento e nel 2021 abbiamo fatto il record storico. Per dare un’idea delle quantità in gioco basti dire che dal 1990 a oggi è stata immessa nell’atmosfera una quantità maggiore di quella immessa in tutti i secoli precedenti. Ma vale la pena di capire più a fondo il perché dei fallimenti. Cosa che è impossibile fare se si guarda il mondo dal buco della serratura dell’Europa o peggio ancora dell’Italia.

