Un passo in avanti sul caso Priolo

Il Comitato per la sicurezza finanziaria del Mef, l’autorità competente sull’attuazione delle sanzioni europee, ha emesso una nota nella quale chiarisce che l’Isab di Priolo e le società controllanti non sono oggetto di misure restrittive dell’Unione europea. Tutte le banche e i fornitori di servizi possono quindi lavorare con la raffineria senza timori. L’Isab, la più grande raffineria italiana (20 per cento della capacità produttiva nazionale), di proprietà della russa Lukoil, si è ritrovata in una situazione paradossale. Pur non essendo mai stata oggetto di sanzioni, dopo l’invasione russa dell’Ucraina le banche hanno tagliato le linee di credito per paura di restare impigliate in sanzioni secondarie. Di conseguenza l’Isab, che prima usava un terzo di greggio russo, si è trovata costretta a usare solo petrolio russo perché la casa madre è diventata l’unica possibile fornitrice. Il problema è che con l’entrata in vigore dell’embargo al greggio russo, il 5 dicembre l’impianto rischia la chiusura, con ricadute occupazionali enormi.

