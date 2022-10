Giorgetti non fa il meloniano sulla Bce

La Bce ha alzato nuovamente i tassi, dello 0,75 per cento, e la sua presidente Christine Lagarde ha accettato, in conferenza stampa, domande sulle critiche e le perplessità di vari governi europei, tra cui quello italiano, riguardo agli eccessi di intensità e velocità della stretta di politica monetaria. Lagarde ha risposto con parole misurate e con la canonica difesa dell’indipendenza della banca, utile non per un capriccio ma per conservare l’efficacia dell’unico strumento utilizzabile contro l’inflazione. I governi fanno la loro parte, la Banca centrale la sua. Dialettica, critiche e risposte servono a confermare che il sistema è ben costruito. Questo schema ha consentito al ministro dell’Economia dell’Italia, Giancarlo Giorgetti, alla sua prima uscita nel suo nuovo ruolo, di occuparsi di questioni importanti e di tralasciare le minuzie. Giorgetti, in particolare, ha parlato di rialzo dei tassi atteso e scontato, dando un segnale tranquillizzante ai mercati.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE