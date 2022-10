Operazione Mps: il mercato si schiera contro l'aumento di capitale

L’e-commerce è in picchiata, i grandi magazzini sono affollati come nella Belle Epoque e i numeri del lusso parlano chiaro: la multinazionale del luxury Lvmh ha annunciato di aver chiuso i primi nove mesi dell’anno con una crescita del 28 per cento. Balliamo sul ponte di una nave che sta per colare a picco? Esercitarsi nei parallelismi storici non serve a niente. Finché ce n’è, festa