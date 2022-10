Il clima tossico attorno a Ita fa riaffiorare un incubo chiamato Alitalia

La trattativa attorno alla compagnia aerea arriva in concomitanza al cambio di testimone a Palazzo Chigi. La leader di FdI dovrà risolvere la situazione che si è creata, ma non dovrebbe approfittarne per disinnescarne la vendita

Le giornate di Giorgia Meloni sono, al momento, occupate dal puzzle delle nomine. Non appena avrà ricevuto l’incarico, composto il governo e prestato giuramento, però, dovrà dedicarsi ai mille dossier che affluiscono continuamente sulla scrivania del presidente del Consiglio. Uno dei primi e più sensibili riguarda il futuro di Ita, la compagnia aerea sorta dalle ceneri della fallimentare Alitalia. L’esecutivo guidato da Mario Draghi ha avviato, in extremis, una negoziazione in esclusiva con la cordata composta dal fondo Certares, in partnership commerciale con Air France e Delta, per la cessione della maggioranza delle azioni del gruppo. La trattativa si sovrappone a una fase delicata non solo per il cambio di testimone a Palazzo Chigi, ma anche per la difficile situazione dei conti di Ita.