Draghi non indietreggia su Ita

Il punto di vista di Mario Draghi sul dossier Ita Airways dopo il Consiglio dei ministri è stato molto chiaro: la vendita si chiude prima delle elezioni, nonostante i veti politici. Le dichiarazioni del premier arrivano il giorno dopo quelle della leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni, data come favorita dai sondaggi, che ha chiesto di bloccare la privatizzazione. Fabio Rampelli, colonnello di FdI, propone di mantenere la “compagnia di bandiera” in mano allo stato e di fermare la “svendita ai tedeschi” di Lufthansa. Tuttavia, Mario Draghi ha assicurato che la vendita si farà sotto il suo governo come già deciso da mesi e che Ita Airways troverà un partner per sopravvivere. Il punto è chiaro: senza un partner finanziario e industriale la compagnia non può sopravvivere in un mercato complesso come quello aereo post pandemico. In teoria, vista la fine anticipata del suo governo, a Draghi converrebbe rinviare tutto e lasciare questa patata bollente a chi verrà dopo.

