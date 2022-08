La vendita di Ita è agli sgoccioli: vietato far scappare i compratori

Il governo dimissionario di Mario Draghi sta per completare la vendita della compagnia, chiudendo così un dossier che non vuole lasciare in mano al prossimo governo. Il Mef ha chiesto di modificare nuovamente le offerte

La vendita di Ita Airways da parte del governo Draghi si trova alle battute finali. L’incertezza per questo processo rimane molto elevato dato che la politica ha iniziato a mettere le mani avanti sull’eventuale conclusione della privatizzazione durante la campagna elettorale. Il ministero dell’Economia ha chiesto inoltre ulteriori modifiche alle due offerte arrivate nel corso degli ultimi mesi, quella di Msc insieme a Lufthansa e quella di Certares con Air France. Le intenzioni saranno sicuramente buone, ma mettere condizioni per una compagnia che rischia di non superare l’inverno se non con altri soldi pubblici non sembra essere la strategia migliore.