Nobel per l'Economia a Ben Bernanke, Douglas Diamond e Philip Dybvig

Il riconoscimento dell’Accademia reale delle Scienze svedese ai tre economisti per "le ricerche sulle banche e le crisi finanziarie"

Il premio Nobel per l'economia 2022 è stato assegnato a Ben Bernanke, Douglas Diamond e Philip Dybvig per le loro "ricerche sulle banche e le crisi finanziarie". Grazie al loro lavoro, i tre economisti hanno consentito di migliorare le conoscenze sul ruolo delle banche nei cicli economici, in particolare durante le crisi finanziarie. Dai loro studi emerge quanto sia importante evitare che le banche falliscano, fornendo se necessario strumenti per sostenerle temporaneamente, per evitare contraccolpi ancora più gravi sull’economia.

Il premio prevede un riconoscimento in denaro di 10 milioni di corone svedesi (circa 910.000 euro) e sarà consegnato il 10 dicembre. Il primo venne assegnato a Ragnar Frisch e Jan Tinbergen nel 1969. Finora lo ha ricevuto un solo italiano: Franco Modigliani, nel 1985.