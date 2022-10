Un Nobel per l'Economia che ricorda l'importanza del credito, anche in questa crisi

Il Premio Nobel per l’Economia va quest’anno all’ex presidente della Fed Ben Bernanke (oggi alla Brookings Institution di Washington), Douglas Diamond dell’Università di Chicago e Philip Dybvig dell’Università di Washington a St. Louis per la “loro ricerca sulle banche e le crisi finanziarie”. L’Accademia reale svedese riconosce la centralità del contributo dei tre ricercatori nello spiegare la funzione del sistema bancario, il legame tra crisi bancarie e crisi finanziarie e il ruolo che possono giocare i rumor sulla stabilità del sistema bancario. Gli studi di Bernanke, Diamond e Dybvig hanno aiutato a sviluppare i moderni meccanismi di regolazione e supervisione dei mercati finanziari e hanno supportato l’adozione di interventi che hanno impedito alla crisi finanziaria del 2008 di trasformarsi in un’altra Grande Depressione.

