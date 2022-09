Le imprese in apnea: “Il prossimo governo sia forte, o sarà deindustrializzazione”

C’è una parola sinistra, che si aggira nell’operoso nordest e nell’ambiente produttivo nel paese: deindustrializzazione. “Mi rendo conto, può sembrare allarmista. Ma in certe misure sta già accadendo: per le aziende i costi di produzione sono ormai troppo alti, fino al 30-40 per cento in più in alcuni settori. A quel punto, la scelta più conveniente sarà chiudere. Siamo in una situazione ancora più critica di quel che sembra”. Matteo Zoppas è il presente di una lunga dinastia imprenditoriale del Triveneto: dirige l’omonima azienda di famiglia – colosso della componentistica elettrica e di macchine per l’industria alimentare –, fa parte del cda dell’acqua San Benedetto e dal 2017 al 2019 è stato presidente regionale di Confindustria. Oggi si guarda attorno e lancia l’appello: “Bisogna tracciare la via per salvare il sistema produttivo italiano”.

