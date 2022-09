La Croazia non ha paura delle trivelle

In Croazia la crisi energetica ha una soluzione: l’estrazione del gas nazionale, quello stesso gas che l’Italia saluta da lontano affacciandosi dall’altra parte del mare Adriatico. Ieri il ministro dell’Economia e dello Sviluppo sostenibile croato Davor Filipovic ha riunito la task force incaricata di seguire l’emergenza e ha annunciato la decisione di aumentare la produzione domestica del 10 per cento rispetto ai precedenti obiettivi. Non solo: il gas estratto dalla compagnia nazionale di idrocarburi Ina – di recente alla ribalta delle cronache per una presunta truffa che ha portato alle dimissioni del presidente del consiglio di amministrazione – dovrà essere venduto alla società elettrica di stato Hep a un prezzo non superiore a 41 euro per megawattora. Lo scopo è garantire tariffe più basse a cittadini e imprese croate ed evitare interruzioni delle forniture in vista dei tagli dei consumi concordati con l’Europa.

