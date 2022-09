Quel deficit di credibilità di Meloni

Le critiche della leader a Mario Draghi sul debito pubblico sono surreali per due motivi: il primo tecnico e il secondo politico, che mostra le contraddizioni di Fratelli d'Italia

Delle due l’una. O il corso accelerato per diventare leader di una destra responsabile è stato troppo accelerato; oppure c’è un livello di disonestà intellettuale elevato. Sta di fatto che, per criticare quel Mario Draghi di cui pure ci tiene a dirsi confidente, Giorgia Meloni tuona così: “Il governo dei migliori ci ha regalato in quindici mesi un aumento di 116 miliardi di debito pubblico”.